台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

還記得上次跟大家介紹了第三屆運彩新增的投注標的橄欖球，今天再來跟大家介紹一下另一個新增的投注標的，那就是節奏明快、緊張刺激的5人制足球。

5人制足球顧名思義每隊上場人數為5人，其中1人為守門員(每隊最少應有3人，低於3人比賽不得開始或繼續進行)，通常在室內舉行，比賽規則較11人制不同的是比賽時間上、下半場各為20分鐘，半場休息時間不超過15分鐘；遇死球(ex: 球員犯規、球員受傷、球出界等)情況會停止計時，時間到即停止比賽，沒有傷停補時；比賽中球隊上、下半場各有1次權利要求1分鐘暫停；5人制足球沒有越位的規定；如有球員犯規被判離場，須滿2分鐘替補球員才可上場，如果在2分鐘內被進球，替補球員則可立即上場。

運彩今年預計提供的5人制足球賽事有西班牙甲級聯賽、葡萄牙甲級聯賽、巴西國家聯賽、日本F聯賽、還有4年1次的世界盃、2年1次的亞洲盃及美洲盃以及每年舉辦的歐洲冠軍聯賽等，比賽精彩萬分，運彩將提供不讓分及大小玩法，喜歡5人制足球的朋友們可以來「買運彩 看比賽 更精彩」。