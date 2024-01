蘋果Vision Pro效應 黑馬是⋯。(圖/先探投資週刊提供)

蘋果首款頭戴式裝置今年二月上市,正式加入頭戴式裝置戰局,在法人盤點的各大供應商當中,以顯示器、光學鏡頭、運算與儲存晶片最被看好。

去年蘋果在開發者大會(WWDC 23)上發表的首款混合實境裝置(MR)Apple Vision Pro,預計在今年二月上市,成為市場矚目的重量級新品,但在此之前,市場上已有Meta的Quest 3與Quest Pro、Sony的PS VR 2、ByteDance的Pico 4等主流產品。

蘋果加入頭戴式裝置戰局

過去,VR裝置有很長一段時間是只依靠陀螺儀的3DoF三空間自由度體驗,雖然能追蹤頭擺動的角度和視野,但當使用者前後移動時,與前方虛擬物件的相對位置不會變近,需在周圍安裝感應裝置,使用者必須在感應範圍內操作,才能將真實與虛擬世界對應到正確的位置。

但二三年以後,無論是Meta Quest Pro或Apple Vision Pro都不需要在周圍安裝感應裝置,透過從3DoF提升至6DoF,支援前後、左右、上下的體驗,再依靠眼鏡上的鏡頭搭配同時定位與地圖構建技術(SLAM),就能進行蘋果所強調的空間運算(Spatial Computing),將虛擬與真實世界的位置對齊,簡單的來說就是讓電腦能知道這個世界長什麼樣子,並且知道你在這個世界的什麼位置。

另外,MR裝置與過去VR裝置還有一大不同,那就是MR擁有可由鏡頭內往外面看出去的技術,主要有Optical See Through和Video See Through兩種,前者擁有虛實內容成像會被切斷與視野範圍較小等缺點,目前只有Microsoft Hololens、XReal採用,而後者Video See Through發展已逐漸成熟,且整體效果更為沉浸,像是Apple、Meta、HTC等皆採用,而Apple Vision Pro更是具備眼球追蹤、手勢操作讓消費者在體驗上更為方便。

再來看到售價方面,Apple Vision Pro一台的售價為三四九九美元,與Microsoft Hololens 2問世時的售價相近,是Meta Quest Pro的三倍,但值得注意的是,Apple Vision Pro配備最先進的感測技術,並提供最佳的視覺效果,搭載M2、R1處理器、十二個鏡頭、五個感測器、六個麥克風;另外,蘋果還擁有一個Meta缺少的優勢,就是龐大的Apple TV+用戶數和Apple Arcade遊戲訂閱流量,有望成為Apple Vision Pro在穿戴式裝置領域取得成功的關鍵武器。

知名分析師郭明錤表示,Apple Vision Pro初期產量約為六∼八萬台,全年預估約五○萬台,憑藉著核心粉絲和重度用戶的需求,上市後應該很快就能銷售一空。此外,Apple Vision Pro產品定位較偏向Hololens 2類型,初期主打能負擔高價格的商業端應用為主,目的在於培養早期開發者與驗證市場反應,待養成開發者生態圈後,再往下推出平價款的MR眼鏡,推進消費性市場。

XR複合年成長率達三成

根據IDC報告指出,二二年全球AR、VR的頭戴式裝置的出貨量為八八○萬台、年減二○.九%,主要受到通膨、戰爭、消費轉向實體經濟等影響,IDC預估去年XR頭戴式裝置(包含AR、VR與MR)全球出貨量預計將恢復至一○一○萬台、年增十四.八%,今年預估出貨量為一四七九萬台、年增四六.四%,並且二三至二六年的複合年成長率將達二三.二%。

根據摩根士丹利出具最新報告,指出Apple Vision Pro主要供應商仍來自中國與台灣,其中台廠有十一家入列,包括台積電、大立光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎KY、欣興、景碩、南電等。(全文未完)

