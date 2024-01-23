花蓮一名18歲男子阿國（化名），2022年11至12月間，透過網路遊戲認識國小女童（A女），2人進而成為男女朋友，聊天時，A女曾告訴阿華她已滿14歲，沒想到阿華卻性慾超過理性，分別在2023年2月27日下午及、晚上，以及隔天上午，在阿華住處內發生3次性交行為。

法院審理，A女在案發時實際年齡僅12歲，但阿華堅詞否認知道A女的真實年齡，他辯稱：A女跟我說，她已經滿14歲。法官勘驗A女接受警詢的錄影檔案，從畫面中可見A女胸部雖未明顯發育，但當A女拉下口罩時，面部冒有青春痘，且身材並非明顯嬌小，從外貌難以明確判斷並未滿14歲。

而且A女在警詢時表示，我實際年齡為12歲，但我怕阿華不開心，所以對她說我14歲，檢方偵查時A女也稱：我與阿華交往期間，有跟他說我未滿16歲，實際年齡14歲，法院審理時，A女則表示：認識阿華後，我都用IG和他聊天，我的IG暱稱和帳號，並沒有寫到我的年齡或出生年份，IG帳號簡介寫什麼我忘記了，但內容沒有寫我的年齡。

我雖然有分享我在學校的生活照片和我身著校服的照片，但照片和精選動態並沒有拍到學校的名稱，校服上也沒有學校的校名，我和阿華的聊天內容並沒有提到學校生活，也沒有說我讀哪間學校，我搭車去花蓮找他的前一天，有主動跟他說說我14歲，但沒有說這是虛歲。

法官審酌：案發時，阿華剛滿18歲沒幾個月，年紀尚輕，2人是男女朋友，阿華認知的A女是14歲以上未滿16歲，其身心發育尚未健全，就性行為之智識及判斷能力未臻成熟，仍圖一己私慾而與A女發生性交行為，影響A女之身心健康與人格發展。

法官認，阿華犯後坦承犯行，且有調解意願，犯後態度尚可，且前無任何犯罪紀錄，但A女母親在法院院審理時表示，沒有意願調解，A女甚至因而自殘，阿華所為造成家庭巨大傷痛，請求法官從重量刑，無法接受法院判處緩刑，請求司法還「一個公道」。

法官日前依法判決，阿華甲犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，各處有期徒刑3月。應執行有期徒刑7月。可上訴。

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