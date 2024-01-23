台灣與南韓皆面臨嚴重的少子化危機，政府皆打出強力的補助政策，希望能拉抬出生率，南韓政府表示，從今年開始，0至7歲共可領到2960萬韓元（約新台幣70萬）的現金補助。

韓聯社報導，從今年開始，嬰兒0至1歲月領的父母津貼，從70萬韓元（約新台幣1.64萬）增加至100萬韓元（約新台幣2.34萬），1歲的父母津貼從35萬韓元（約新台幣8200元）調整至50萬韓元（約新台幣1.17萬）盼能藉此降低負擔。

除此之外，嬰兒一出生可拿到的「新生兒禮券」為200萬韓元（約新台幣4.68萬）第二個孩子以上的新生兒禮券金額，從200萬韓元增加至300萬韓元（約新台幣7萬）福利有所提升。

不僅如此，0至7歲的小孩還有兒童補助能領，每個月10萬韓元（約新台幣2343元）補助，8年下來約可領到960萬韓元（約新台幣22.5萬）若加總父母津貼、新生兒禮券及兒童補助，一共可以領到2960萬韓元，家庭有2個以上小孩（含）拿更多。

南韓專家與育兒家庭都提到，現金補助對提升出生率有正面幫助，但一致認為需要加強推廣並簡化申請流程，才能發揮更強大的效果。