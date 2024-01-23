2024總統大選落幕，藍綠白各陣營黨內都對這次選戰進行檢討。而前立委沈富雄22日就表示，「國民黨的未來，在侯友宜落選以後，往下衰亡的命跑不掉」，沈富雄認為國民黨要能跟主流民意一致才能繼續生存；他並點名，如今要改造國民黨，大概只有趙少康才有辦法。

沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》中表示，國民黨的未來，目前大家都把希望寄託在2028盧秀燕的身上，但「不要太樂觀」。沈富雄認為，「國民黨2028非常沒希望，你看這次全國得票的地圖，藍色的是竹苗加花東加離島，這是國民黨最糟糕的圖，這是非常不好的，不只侯友宜一個人的問題，是整個國民黨的問題，如果國民黨還是老樣子，2028盧秀燕出來還是一樣」。依此。他認為本屆總統大選結果對國民黨是極大警訊，國民黨在重大方向的論述上必須與主流民意更貼近，但沈也坦言，目前多數國民黨人並不認同他的意見、聽不下去。

沈富雄提及，「現在唯一能夠稍微修正這點的只有趙少康，他起碼敢講一些國民黨不敢講、不願意聽的話，趙少康講了出手修理他的人不多」。