藍營立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣的手，從爭取立院龍頭轉而表態支持「韓江配」，引發熱議。媒體人謝寒冰表示，柯文哲現在不只他自己放砲，全黨幫他擦屁股，連太太、媽媽、妹妹都可能隨時放話，很難搞定。尤其綠委總召柯建銘點破，沒人理你，民眾黨8席就完蛋了。他建議民眾黨，不如正副院長都支持唯一回應四個承諾的藍委傅崐萁。

「尤其是朝小野大的這種情況，大概第一任閣揆都是免洗的啦，大概就是拿來廢物利用！」謝寒冰22日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，「至於柯文哲的民眾黨會不會久呢？目前看起來，柯文哲把持的目前這個狀態下去，我覺得四年之後他搞不好就散掉！他一定要改變！」

謝寒冰指出，因為他們現在一人政黨的色彩過度濃厚，會濃厚到什麼程度？就看柯文哲現在講的話，他們黨內基本上沒有人能夠反對。可是柯文哲又喜歡放砲，今天講這句、明天講那句，然後每次他講完，後面整個黨要去幫他一個人擦屁股，這樣會不會很累？

謝寒冰強調，而且之前他在當台北市長的時候，好歹是只有柯文哲一個人放砲，旁邊有一個戳戳妹，幫他戳一戳就算了。現在還有一個陳佩琪，請問你怎麼戳？誰戳她？還有一個柯媽媽，你怎麼戳？「他們全家都上耶，你怎麼辦？」而且柯美蘭這次有出來選舉，搞不好接下來她也很會講話？誰知道？因為媒體可能也會去問她。所以當他全家人都這樣子的時候，你真的很難搞定。

「除非他們自己知道自己的錯處在什麼地方，趕快修正自己的路線！」謝寒冰質疑，柯文哲未來會面臨非常多的挑戰，因為其實民眾黨整個8席不分區立委裡，只有黃國昌一個人當過立法委員，其他都沒當過。黃國昌當年當，又是一個非常激情的狀態，也就是他是依靠在大綠裡頭，想要走自己的路，所以就走得四不像，到最後連任都不敢選就落跑。所以在這種情況下，黃國昌的經驗值有多少？其實是蠻啟人疑竇的。

「尤其他們起手式，那四個承諾，基本上就是打在空氣上面！」謝寒冰直言，現在藍綠都不理你，唯一理他的，連柯文哲自己都講，只有傅崐萁一個人回應！「所以我強烈建議民眾黨，這一次你們也不要投韓國瑜了！我相信游錫堃你們也投不下去，因為老柯講得這麼難聽？投傅崐萁！（眾人笑）對啊，因為他是唯一回應你們的啊！欸，你出的考卷，只有一個人答題，你還不給過？那...那你這考卷白出了嘛！」

謝寒冰還說，「而且我強烈建議，正副院長你都支持傅崐萁！」他們本來以為自己是關鍵8席，可是現在老柯直接點破了，你根本，沒有人要理你，你就完蛋了！