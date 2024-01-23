2024總統暨立委大選落幕，民進黨賴蕭配成功延續綠色執政，國民黨則成為在野最大黨，民眾黨立院成長3席至8席不分區。前立委蔡正元直言，連民進黨選贏了都檢討，但藍白卻不針對候選人及主要幕僚檢討，尤其柯文哲糟透了，連黃珊珊幹的蠢事也不許說一句，等著2028再敗一次。

「檢討：賴清德選贏了，但賴清德還組專案開始檢討，為什麼贏得很辛苦、贏得很少？」蔡正元22日在臉書發文表示，侯友宜選輸了，但國民黨中央沒有全面檢討，還有一堆金侯網軍粉飾過錯，不敢面對自己犯下的決策錯誤，真是蠢到無藥醫。

蔡正元也直言，柯文哲選輸更是糟透了，連一聲檢討都沒有。連黃珊珊幹的蠢事，也不許說一句，真是「又蠢又笨又壞透了」！

蔡正元強調，民眾黨不准檢討黃珊珊，跟國民黨不敢檢討侯友宜、金溥聰，不去看看他們在什麼時間做錯什麼，就像戰爭失敗不探究敗因環節，讓整個黨記取教訓累積經驗，這兩黨卻都是同樣一副德性，就等著2028再敗一次吧！

網友表示「民眾黨不只黨中央檢討，還從基層收集意見，蔡委員如願意提供客觀高見當不勝感激（蔡正元小編：沒用的，不准檢討黃珊珊，其他檢討都沒屁用）」、「可以說都是選民的事」、「民眾黨這次競總慢慢拍，卻沒有檢討，真的不行」、「從無法自圓其說的遲不謝票和各種戰略根本敗因被無視刻意忽略，然後有些人開始燒蔡壁如去護航黃珊珊，2026/2028的慘敗，似乎現在就先傳便便了」、「柯有啊，檢討選民啊」。