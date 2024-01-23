紐約時報中文網22日刊出一篇文章，討論台灣民眾對於美國是否信任？文章引用一份中研院民調顯示，56％的國人不認為美國講信用。換言之，只有34%的受訪者認為美國講信用，低於2021年的45%。

這篇文章分析了台灣不信任美國的源頭，首要因素就是美國在1979年與中華人民共和國建立外交關係！

當時一位在美軍擔任顧問的女士看到美國國旗降下，她感受到「我們的命運不由我們掌握」；她的先生認為，「美國人不講信用，美國軍隊當然不會保護我們！」

文章提到，台美關係仍擺脫不了尼克森時代的歷史，1979年仍在繼續影響台灣人的看法。

另外，美國2021年從阿富汗撤軍，以及俄羅斯入侵烏克蘭後，華盛頓決定不出兵，也影響台灣民眾對美國的看法。儘管史丹佛大學國際關係研究員梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)辯解，美國有所保留的部分原因是，「這讓我們在保衛台灣上有所準備」。

文章當然還介紹了台灣人民許多其他的憂慮，最後引述東吳大學學者潘欣欣的看法稱，「台灣不存在反美主義，但存在很大的疑慮！」