網路上有不少探討歷史的節目，網路日前流傳《現代啟示錄》節目的一支影片，談及漢武帝打匈奴為曾祖父報仇，不料圖標誤植為「漢武帝組大軍為劉備報仇」，引發網友熱議漢武帝的曾祖父應是指劉邦才對，不禁歪樓熱議「要幫劉備報仇也是打爆東吳吧？」

《現代啟示錄》頻道經常發表歷史專題節目，日前放送一支影片，標題提到「超狂漢武帝血洗匈奴替曾祖父報仇」，此「曾祖父」指的應是漢高祖劉邦，不料影片封面圖卡下標竟誤植為「漢武帝組大軍為劉備報仇」，蜀漢昭烈帝劉備是東漢末年、三國早期人物，時代相差十萬八千里。

超狂漢武帝「血洗匈奴」替曾祖父報仇！

網友在影片底下打趣留言「很難不點進來看漢武帝怎樣給劉備報仇」、「看來不只有我好奇，漢武帝怎麼幫劉備報仇的？」、「原來過去人可以幫未來人報仇，學到了」、「我還以為我看錯了...比張飛打岳飛還扯的，劉徹幫劉備報仇...要幫劉備報仇也是打爆東吳吧XD」、「原來劉備真是劉漢一脈」、「這標題…劉邦變成劉備了」、「替劉備報仇？原來漢武帝能預卜未來，那不是應該打曹操、孫權嗎？」、「傻傻分不清楚」。