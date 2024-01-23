新疆阿克蘇烏什縣23日凌晨2時9分發生7.1級地震，多地區震感強烈。（截自百度地圖）

地牛翻身！中國新疆阿克蘇地區烏什縣今天凌晨2 時 9分發生規模7.0強震，並造成周邊阿克蘇、阿圖什、喀什、伊犁，庫爾勒，克拉瑪依等地震感強烈，連烏魯木齊也強烈有感。目前地震災區在校學生已全部疏散完畢，暫無接到人員傷亡報告。

據美國地質調查所的數據顯示，震央位在新疆阿克蘇市以西約140公里處，震源深度僅13公里。鄰近的烏魯木齊等地震感強烈。7.0強震強震不久後，當地又出現多起餘震，規模分別為5.5、5.1、5.0。

美國地質調查所表示，新疆這起強震可能導致人員傷亡與恐造成重大損失，災損範圍可能很廣泛。但震央所在地的鄉村山區尚未立即通報有人員傷亡的消息。

據新華社引述在阿克蘇出差的曹陽龍表示，地震發生時，自己正居住在酒店21樓，震感強烈，「感覺自己都要被震下床了」。

新疆地震局方面表示，此次震央距烏什縣約50公里、距離阿合奇縣41公里，震央周邊20公里內有5個村莊，震央周圍50公里的鄉鎮則有亞曼蘇柯爾克孜族鄉、奧特貝希鄉。

阿克蘇地委宣傳部人員表示，震央有兩間房屋倒塌，地震造成阿克蘇220千伏曼白線、別曼線跳閘，但已在2時24分恢復供電，烏什縣各鄉鎮也基本恢復供電。另截至3點，亞曼蘇柯爾克孜族鄉報告有2處居民房屋和牲畜棚圈倒塌，所幸未接到人員傷亡報告。

地震發生後，阿克蘇地區消防救援支隊迅速調派烏什縣消防救援大隊地震救援先遣隊2車10人出發震央區域探查；阿克蘇地區消防救援支隊也派遣1支輕型隊共13車、60人趕赴震央。

另外新疆消防救援總隊已啟動地震災害一級回應機制，全區共集結2支重型隊、6支輕型隊、8支機動隊共182車、800人、32犬，攜帶2萬9156件（套）器材裝備在營區待命，隨時做好增援準備。

此外，大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部也啟動地震三級應急回應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。