大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

入冬最強寒流來襲，全台各地天氣非常寒冷！氣象署今（23日）早針對21縣市發布低溫特報，中部以北慎防6度以下低溫。06：00苗栗縣大河僅4.7度。受東北風影響，氣象署針對北北基發布豪雨特報、宜蘭縣大雨特報。

23日至24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日中部以北、東北部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

東北風影響，今日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨或豪雨，新北、臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

二、低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有2度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報，今日寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，週二高雄以北、宜蘭及花蓮地區有10度以下的低溫，北部近山區及空曠地區甚至只有6度左右，其他地區低溫約12、13度；明天白天北部及東北部地區高溫仍只有10、11度，中部及花蓮地區高溫約12、13度，南部及台東地區約15至18度，請大家務必做好保暖工作。

氣溫方面，今日中北部、東北部溫度將會降到7至9度，有些地方更可能降至5至7度；南部、花東地區 溫度也可能降到11至13度，局部單點來到10度上下，濕冷非常明顯，尤其北台灣局部區域更可能有長時間低於10度以下的嚴寒溫度出現，提醒大家要多加留意，做好禦寒準備，農漁養殖業嚴防寒害。

紫外線方面，今日嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣及連江縣為「中量級」，其他地區皆為「低量級」。