20歲樂天女孩熊霓去年被爆深得64歲「綜藝天王」胡瓜青睞並獲特別照顧，但隨即被時報周刊CTWANT目擊一晚會三男，其中一位「寶馬男」看來關係格外不同，數度把手黏在熊霓身上，兩人也一直靠得緊緊的，熊霓甚至頻頻觀察身邊有無異狀，看來十分小心翼翼，從小倆口黏TT的互動來看，推測該男才是「正宮」。近日本刊接獲爆料，該名寶馬男的真實身分，竟是補教名師徐薇的學霸兒、電商品牌「大成小館」的CEO江大成。

去年本刊目睹熊霓被一名寶馬男開車接去約會取互動親暱，原來男生是徐薇28歲獨生子江大成。（圖／本刊攝影組）

小倆口進戲院前，江大成伸手摟住熊霓，看得出關係頗不同。（圖／本刊攝影組）

時間回到去年10月5日下午5點43分，熊霓和熊媽一同搭乘捷運，沒多久母女倆便分開行動，剛步出捷運站的熊霓對身邊相當警覺，等卸下戒心後，才走進巷子一隅與一名「旁分男」視訊，簡單聊了1分鐘後，另一名黑衣男現身，熊霓和對方一起走進小吃店進行晚餐約會，從熊霓笑容看來，似乎對這頓晚餐之約十分滿意。之後2人遊車河前往士林區一處新建築，逛了約20分鐘，黑衣男便和熊霓道別，熊霓則在路邊等車。

在戲院外熊霓口罩帽子戴得緊緊深怕被認出，而江大成則毫無遮掩。（圖／本刊攝影組）

兩人不時依偎在一起，與熱戀中的情侶無異。（圖／本刊攝影組）

5分鐘後，熊霓鑽進一輛白色雙門寶馬副駕駛座，車子驅車前往台北市一處公園的停車場，此時駕駛下車穿條紋上衣的男子，正是徐薇28歲兒子江大成。只見2人走出停車場後，江大成數度將手搭在熊霓腰間和背後，女生對江大成的動作不但沒有任何閃躲，也沒刻意保持距離，進影廳前還黏TT地依偎著對方入場，互動十分親密。

兩人準備入場看電影。（圖／本刊攝影組）

雖然江大成手上拿著雨傘，但手臂還是緊靠在熊霓背部。（圖／本刊攝影組）

10點47分，等到電影散場後，小倆口走出影城，或許是剛歷經胡瓜緋聞風波，熊霓為了低調把整個人包緊緊，僅露出一雙眼睛。下樓梯時，江大成貼心地扶著女生的手肘示意她下階梯。走到人煙稀少的地方，男生再度伸手摟住熊霓，熊霓則是又升起警戒，沒走幾步頻頻回頭，短短50公尺的路，2人一共回頭看了4次。

電影散場後江大成貼心地扶著熊霓手肘，提醒她下樓梯注意安全。（圖／本刊攝影組）

走向停車場期間，江大成的手搭在熊霓肩上，而熊霓則頻頻東張西望擔心，似乎擔心戀情曝光。（圖／本刊攝影組）

本以為男方是替女生查看四周，如今看來，因為雙方都算公眾人物，恐怕是擔心地下戀浮上檯面，才會如此小心翼翼。事後，熊霓透過所屬的樂天女孩經紀人回應：「當天熊霓僅是跟朋友洽談合作事宜及聚會，不用過多聯想。」否認戀情；而江大成則在去年12月為新書宣傳時，自招才剛結束一段情，也透露有控制欲，加上爸爸頻頻催婚催生，未來想找以結婚為前提的對象，不知是否在指與熊霓這段情已經畫下句點，或是想將戀情轉低調進行。

不知道是否被熊霓感染緊張情緒，江大成也跟著東看西看起來。（圖／本刊攝影組）

江大成開車送熊霓回家，進門前熊霓還不忘四處張望一番。（圖／本刊攝影組）

對於熊霓是否和江大成正在交往一事，本刊記者傳訊給男方經紀人未讀未回無法取得回應，熊霓經紀公司時代創藝則回應：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問。」