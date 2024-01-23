64歲綜藝大哥胡瓜去年被爆獨寵小44歲「樂天女孩」熊霓，他雖震怒駁斥曖昧熊霓，稱對方僅是她的子弟兵，要媒體別添油加醋，但有媒體報導指出老婆丁柔安手中握有「曖昧證據」，只要聽到熊霓名字就無法平心靜氣，還辭去男方經紀人工作，潛心佛門，夫妻關係降到冰點。事後2人雙雙否認，近來年關將近，丁柔安也將再度邀請媒體參加每年一度的年前聚餐，看來是要親自打破傳聞。

胡瓜與前妻秀秀生下小禎、胡釋安，婚姻維持19年劃下句點。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

胡瓜1982年和前妻秀秀結婚，育有一雙子女胡盈禎、胡釋安，2000年胡瓜傳出交往丁柔安，隔年就和秀秀簽字離婚，他與丁柔安愛情長跑14年，才在2014年3月登記結婚，胡瓜也曾公開分享兩人私下相處，即使愛情長跑多年，但丁柔安對他永遠站在鼓勵的角度、讚美的角度，負責打理胡瓜生活、事業大小事的她，也會收看胡瓜節目給予建議。

和丁柔安愛情長跑多年結婚，現在胡瓜公私大小事都是對方負責打理。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

怎料，去年胡瓜傳出與小44歲啦啦隊女神熊霓過從甚密，不僅在節目上提攜女方，2人還會在主持人休息室獨處，胡瓜還多次現身球場應援，甚至被媒體爆料出車替熊霓搬家，胡瓜私下也與熊爸熊哲良頗有私交，更積極健身保持外型年輕帥氣，兩人還被爆料疑似都戴同款的情侶手環。

胡瓜與熊霓的爸爸頗有交情，本刊曾直擊錄影結束後胡瓜與熊爸一同聚餐。（圖／本刊攝影組）

緋聞爆發後，胡瓜不滿向記者表示，他現身3次球場，身旁不是老婆丁柔安陪同，就是和製作人或兒子胡釋安同學同行，且票還是籃籃給的，而籃籃、熊霓跟巫苡萱3人都是《綜藝大集合》製作單位的簽約藝人，他是將她們當作子弟兵照顧。他更表示自己是看報導才得知熊霓搬家，直批丁柔安助理只是開車去那邊，卻被寫成去幫忙搬家，「我自己要搬家也不會叫助理過去，不要加油添醋了」。

而「正宮」丁柔安也被爆因此頗為神傷，甚至傳出不管胡瓜事業，把經紀重擔交棒給特助兼司機，夫妻疑似貌合神離。對此，胡瓜火大解釋，助理僅是幫忙分擔工作，「她怎麼可能完全不管我？我們私下除了工作，也還有很多事情要忙，我生活大小事也都是她打理。」一直未對外發聲的丁柔安也跳出來澄清，表示自己剛和胡瓜從上海回台，看到新聞滿頭問號，她也解釋自己從小學佛，胡瓜也會跟著她去，夫妻一切都好。

胡瓜、熊霓曾被媒體爆出疑似戴對環。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YT、熊霓IG）

之後夫妻倆也攜手參加藍心湄、陳美鳳聚會，打破不合傳聞，陳美鳳證實胡瓜與丁柔安互動，「沒像外界講的那樣，大家還是很自在」，更表示胡瓜當天講了許多笑話，心情並未受到影響。而每年接近年關都會替胡瓜舉辦年終餐會的丁柔安，日前也照常發出邀請函邀約媒體一起吃飯，力破傳聞。