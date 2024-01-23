彰化22歲男子小軒（化名）與國中少女（A女）交往，2人感情瞬間陷入火熱階段，2023年2月5日晚間10時許及12時許，雙方就在A女住處房間內，2度發生性交行為。

法院審理，小軒對於犯行坦承不諱。法官審酌，小軒在做出犯行時剛滿22歲，年紀尚輕，且與A女是男女朋友的交往關係，目前也仍在交往當中，另外，A女表示小軒很照顧她，也讓她有所改變，希望給予小軒改過向上的機會。而A女母親也向法院表示，希望給予小軒緩刑、一個機會。

法官考量，小軒並無前科，素行良好，行為時僅22歲，思慮難免欠周，事後並深表悔悟及坦認犯行，犯後態度良好，A女及A女母親均表示不願對被告究責，希望給小軒機會。

日前依法判決，小軒犯對於未滿14歲之女子為性交，處有期徒刑1年6月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對A女實施妨害性自主之不法侵害行為。

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