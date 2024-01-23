新一屆的立院龍頭爭霸即將開啟，國民黨「韓江配」整軍待發，隨著花蓮立委傅崐萁的回歸，藍營向心力凝聚。對此，國民黨不分區立委當選人韓國瑜也在臉書發文喊出「團結一心，並肩同行」八字，短短半天按讚人數超過1.6萬人。此外，無黨籍立委高金素梅（吉娃斯．阿麗）也在臉書貼出和「韓江配」的合照，對立法院長的人選表態。

韓國瑜昨（22日）晚在臉書發文提到，團結一心，並肩同行，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，以台灣人民的福祉為最大之依歸。大家加油！

短短幾行字隨即引爆藍營支持者的響應，紛紛留言「太好了，團結一心才能打倒萬惡的政黨」、「眾望所歸」、「國民黨再不團結會被支持者唾棄，韓院長不要辜負人民的期望」、「恭喜韓院長、江啓臣副院長」、「立法院長不是重點，重點是總算從散沙團結在一起了」。

除此之外，高金素梅也於臉書貼出和「韓江配」的合照，稱午後，韓國瑜先生與江啟臣委員連袂來訪。難得的咖啡時光，我們一起聊了很多未來的立法院願景。韓先生的風趣爽朗人如其名，啟臣兄的穩健亦是如此，未來的立法院願景可期。

對於高金素梅的相挺，網友則表示「阿麗是正義的原民守護委員！加油！」、「這才是正版阿麗，那個民X堂的阿麗公主是山寨版」、「高金委員有高度遠見，勇敢是我最敬佩的」。