挺巴示威者在觀眾席灑傳單。（美聯社）

澳網球僮清理抗議傳單。（美聯社）

澳網男單16強戰，「英國希望」第19種子諾瑞（Cameron Norrie）英勇奮戰，打出生涯最長的4小時五盤大戰，決勝盤還打到搶7，雖敗猶榮。對手是第6種子、德國名將小祖維瑞夫（Alexander Zverev），最後小祖維瑞夫以7-5、3-6、6-3、4-6、7-6（3）艱苦獲勝。

諾瑞說：「這就是我想來的地方，我還在尋求改進我的打法，我和他正面對決了，我還有很多事要做。我今年28歲了，看看其他生涯持續很長的人，他們還在進步，我也要持續鞭策自己。我知道我擁有世界前10的潛力，我會繼續朝向目標努力，並且我享受比賽。」

兩人生涯5度交鋒，全是小祖維瑞夫獲勝，但前4次是直落二，這一次鏖戰到五盤。此戰也成為今年澳網的第32場五盤大戰，改寫1998年澳網創下的31場，這是專屬於男子賽事的馬拉松紀錄。小祖維瑞夫8強戰的對手是第2種子阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）。

比賽中途出現一位支持巴勒斯坦的抗議者，她在觀眾席灑下傳單，場館人員一時無法反應，導致比賽暫停。傳單寫著：「當你在看網球時，炸彈正在加薩落下。」「澳洲是以色列的盟友，戰爭與種族滅絕的共犯。」抗議者是一位戴墨鏡和口罩的白人女子，幾位球僮前去清理傳單，結果是兩位旁邊的觀眾把抗議者拉出去。