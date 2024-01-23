藝人陶晶瑩及李李仁於2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下百貨街開業就連三天完售的業績，但在去年八月時約滿退出百貨公司美食街，改經營網路銷售，但近日傳出是辣杯杯的股東們發生經營上的歧見，使陶晶瑩、李李仁與劉姓股東雙方互告，日前法院判決陶晶瑩夫婦公司敗訴，判賠315萬元，陶晶瑩夫妻倆的公司恐遭法院查封資產。

陶晶瑩與李李仁開設的辣杯杯公司，與供貨的劉姓大股東因廠商點心採購及利潤問題，遭陶指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，且陶晶瑩認為該商品有經過她大量宣傳，有線上及線下通路成本，溢價部份屬行銷成本，故拒付貨款。但新北地院於去年12月27日宣判出爐，辣杯杯敗訴，要賠315萬餘元。而劉姓股東也向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產獲准。陶晶瑩也開直播表示刑事案件仍在進行中，並否認要對方無償讓出股權。

據《鏡週刊》報導，對此吉品養生及劉吉仁發聲明回應，指出此次引發爭議的零食，係原公司投入人力、物力及資金研發後，經陶晶瑩，李李仁及藍均齊等股東們試吃同意，方才將配方委由代工廠生產。除應給付給代工廠之代工費用外，原公司收取合理之研發及材料費用實屬「天經地義」，以及劉吉仁遭李李仁提告背信案早已不起訴確定，並控陶晶瑩想要一口吞的除了貨款還有股權，有相關事證，但她卻公開否認，劉吉仁除呼籲陶循判決解決，也感嘆「朋友容易股東難」。

事實上，擔任執行長的陶晶瑩昨開直播闡述事情經過，她表示食材多由劉男採買，但價錢高到不合理，詢問源頭，發現20塊成本到了劉男就變成42塊，發現他一直用此法替自己的另一間食品公司謀利。她不滿劉男賺取價差，因此拒付315萬，並強調有單據作為佐證。她提到員工時也忍不住落淚，表示開業半年時，劉男控制私章，延宕貨款、不給付員工薪資，她趕緊代墊300萬。她擔心劉男之後又有其他動作，已經提前發年終和遣散費，「如果帳戶被凍住，我們什麼都不能做」。

李李仁昨也發文表示，辣杯杯是他與陶晶瑩在家聊天時的想法，由於2人沒經驗，於是找劉男跟室內設計的朋友一起創業，「做一陣子後發現成本居高不下，原來跟朋友做生意要被先賺一手」。