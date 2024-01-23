民進黨立院黨團總召柯建銘日前受訪稱，民眾黨8席立委「沒有用」、「演太離譜會被淘汰」，引發討論。對此，民眾黨前立委蔡壁如直言，民進黨就是因為太鴨霸，才丟了國會最大黨的地位，並傳授立院菜鳥如何應對柯建銘。

柯建銘21日在政論節目《真實對話》接受專訪，當被問到「民進黨只有51席立委，國民黨加上盟友有54席，民眾黨8席，未來局面是否會變成藍白主導？」時，稱民眾黨立委「沒有用」，因國民黨不會讓他們主導局面，且民眾黨若全是來製造國會紛亂，就會是毫無作用的8席。他還提到，接下來就是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新國會將會是大賽局，「演得太離譜會自動被淘汰」。

針對柯建銘猛轟民眾黨一事，蔡壁如昨（22）日在中視政論節目《庶民大頭家》直言若她是現任立委，一定會「頂回去」別示弱，因為正是因民進黨執政不利，在國會中為非作歹、一黨獨大，才失去了最大黨的地位，因此，她希望柯建銘可以很謙卑地去看國會三黨制衡的新局面

蔡壁如也提醒同台來賓、國民黨台中市立委當選人廖偉翔，柯建銘就是喜歡欺負新科立委，並且透露，有次柯建銘告訴她，「別人講你沒關係，打在你身上的都是你的勳章」，所以，下次若是被柯罵，記得要回嘴。