高雄市21日晚間發生一家五口命喪家中的人倫悲劇。28歲林男與袁女夫妻檔最近年關難過，心情鬱悶，與3名就讀國小、幼兒園的孩子，被發現陳屍在租屋處，均明顯死亡，其中2名小孩疑似有掙扎跡象。警方事後查出，林家五口20日上午外出時曾發生自撞車禍，整輛車子遭燒毀，事後返家就未出門，檢警昨相驗，排除外力介入，詳細死因仍待調查。

警方調閱監視器，一家人在20日晚間在旗津發生車禍後，其中一名小孩受到輕微，經製作筆錄後返家再也沒出門，僅林男曾獨自出門，拎著1包物品回家。

根據調查，28歲袁女曾在南部開精品店，後來疑因虧損、入不敷出，轉為從事八大行業，在高市租套房獨居，她和在工廠上班的林姓丈夫育有7歲、6歲、3歲的兒子，分別讀小學、幼兒園，平時由娘家照顧。

21日晚間，袁女同事發現她沒上班，傳訊息、打電話都沒回，連忙上門找人，鎖匠打不開房門，只好報警求助；警消破門發現5人均陳屍在套房。

警方調查，死者夫妻檔近年疑債務纏身，背負多筆信貸，連28萬元車貸也還不出來，遭聲請本票強制執行，更有多家融資公司及銀行向法院聲請支付命令。

同事透露，袁女近期悶悶不樂，所以才特別注意她上班狀況，豈料仍發生憾事。住處的里長表示，不清楚袁女情況，從未接獲相關求助或申請政府資源。孩童就讀的幼兒園也說，沒聽過家長求援。

高雄市社會局說，此個案經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，非列管個案，已派社工關懷，也呼籲民眾如發生重大家庭變故，要勇於求助；一般人平時則可雞婆一點，多關心親友，及時讓社會安全網介入。

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