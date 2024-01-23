藝人陶晶瑩、李李仁夫妻和友人2022年共同創立品牌「辣杯杯」，怎料，近日傳出辣杯杯股東意見分歧，陶晶瑩夫妻與劉姓股東雙方互告，最終法院判決陶晶瑩夫婦公司敗訴判賠315萬，而陶晶瑩22日透過直播控訴遭背叛；對此，女兒荳荳也在社群發文力挺爸媽：「你們是什麼樣的人，我最清楚，加油」。

陶晶瑩22日開直播控訴合夥友人，過程中更一度委屈落淚，而女兒荳荳當時也在線上觀看，隨後她也在IG限時動態發文，寫下：「無腦的人會繼續無腦，卑鄙的人也一樣，但總有一天會真相大白。我從小到大跟你們一起住、被你們養大的，你們是什麼樣的人我最清楚」，隔空為爸媽加油。

女兒荳荳發文力挺爸媽。（圖/荳荳IG）

據悉，陶晶瑩、李李仁夫妻去年與劉姓合夥人鬧翻，因不願支付貸款遭對方提告，而李李仁也反告對方背信等罪，但台北地檢署認為夫妻倆曾在會議中同意向劉男的公司採購產品，且對方公司收取額外研發、包裝等成本費用合理，因此判陶晶瑩夫婦公司敗訴，必須支付延遲的貨款，否則公司資產將會遭查封。