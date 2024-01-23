代表民眾黨參選台中第一選區立委選舉的蔡壁如日前透露，總統大選藍白不合後，印有民眾黨正副總統候選人的面紙文宣發不出去。對此，資深媒體人陳鳳馨認為，此事背後反映的事是柯文哲的被討厭度太高。

蔡壁如日前在網路媒體《哏傳媒》中表示，總統大選藍白不合後，她所遇到的最大困擾是發文宣時，若面紙上只有印她的照片就沒問題，但若印有民眾黨正副總統候選人時卻都發不出去。

陳鳳馨昨（22）日在政論節目《少康戰情室》中提到，蔡壁如提到上述的事，背後反應的並不是柯文哲支持度不夠高，因柯最後拿到的選票夠高，而是柯被討厭度太高，這才是根本的問題。陳鳳馨強調，發面紙過程中，若不喜歡這個人，會意思意思拿了就走，不會表達出情緒，但若發生候選人面紙發不出去，代表對於該名候選人的情緒很高。

陳鳳馨進一步透露，她選前看民調時，就已經發現柯文哲的被討厭度或不被喜歡度，是三個候選人當中最高的。

另外，針對民眾黨內參民調失準一事，陳鳳馨認為，民眾黨從2022年台北市長選舉到2024大選，都沒有打算用務實、理性、科學來檢討這件事，反而想方設法用個人魅力說支持者高學歷、年輕人不願投票。