寒流發威，氣象專家吳德榮表示，這波「緩進寒潮」已成入冬以來最強寒流，北部最低溫5.1度、中部5.9度、南部8.4度、東部7.8度，今天寒流壟罩，北部、東半部有雨，南部偶有雨，天氣極濕冷，明天至周四晨西半部轉乾冷，局部平地最低溫仍有5度。周四白天其寒流才漸減弱。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，這波入冬以來最強寒流全台極濕冷，但比2016「霸王級寒流」還高了3度多。今日寒流籠罩，中部以北及東半部有局部雨，南部偶有局部少量降雨的機率。今日北部氣溫5至9度，中部5至13度，南部8至19度，東部7至18度。周三、四（24、25日）東半部偶有局部短暫雨，西半部漸轉乾冷，局部平地仍有5度左右的最低氣溫，應持續注意保暖、慎防寒害。

吳德榮說，周四白天起至周六（25至27日）寒流漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。下周日、下周一（28、29日）有一小股東北風，大台北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫稍降，其他地區影響很小。

降雪方面，吳德榮指出，今日中部以北高山太平、拉拉、合歡山等降雪機率高；七星、大屯山也有降雪的機率，陽明山公園高度607米則海拔不夠高，固態降水，像是雨夾雪、冰霰、霧淞或許可以期待。明日太平山仍有少量飄雪的機率，其餘高山水氣減少、飄雪機率降低，但氣溫低，部分高山仍有殘雪。