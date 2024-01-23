而台北君悅館內8間餐廳、宴會廳與獨立包廂的除夕圍爐桌宴，在去年10月中即全數滿訂，凱菲屋及彩日本料理2間自助餐廳於除夕夜加開2輪餐期，以豐盛升級菜色迎賓，除夕夜當晚餐飲營收預估上看1200萬元。

台北君悅表示，館內雲錦、漂亮2間中餐廳推出的常溫桌宴，每逢年節最受饕家矚目。此次2家餐廳集結熱賣佳餚錦集，各自限量推出100套當日現做的4人份外帶圍爐美味，在家也能營造五星用餐氛圍，開賣2周已銷售150組。

台北君悅也在年前推出優惠方案搶攻國旅商機，2月底前免費加入凱悅天地會員，預訂「悅會冬季」住房專案並於3月底前完成住宿，可享標準房價85折限時優惠，搭上西洋情人節、228假期出遊熱潮，盼帶動2月整體住房率達逾70％。

為布署年後淡季餐飲市場，台北君悅搶先預告祭出年後同業優惠，凡任職於飯店、餐飲、大眾運輸、美食外送或媒體產業，自2月15日至3月31日平、假日午餐或晚餐時段，預訂Zaga Zaga、凱菲屋、彩、漂亮、雲錦、寶艾等館內餐廳，可享85折優惠，每日名額有限。