今年冬天最強寒流來襲，陽明山也罕見降雪，凌晨吸引大批民眾開車上山追雪，一輛自小客車在行經巴拉卡公路時，疑似下雨視線不良，連人帶車墜落山谷，車上乘客三人一度受困，警消獲報後，攀下邊坡搶救，順利將3位受困民眾救出，幸無大礙。

陽明山巴拉卡公路小轎車墜邊坡，3人受困獲救。(趙雙傑攝)

陽明山巴拉卡公路小轎車墜邊坡，3人受困獲救。(趙雙傑攝)

台北市陽明山凌晨起開始降下瑞雪，因此許多民眾開車上山追雪，23日凌晨巴拉卡公路往二子坪方向，一輛自小客車疑似因下雨視線不良而滑落山坡，車上一共三個人，一度受困在車上，經消防人員到場搶救，順利將三人救出， 所幸三人都並無大礙。