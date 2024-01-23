39歲女星賴薇如曾是喬傑立家族旗下女團「七朵花」成員之一，目前與男友邱樂偉（Royal Chiou）穩定交往6年的她，先前曾透露自己想要一個女兒，且早在35歲時就凍卵，如今賴薇如被爆出早已與男友結婚，目前也在做試管嬰兒；對此，賴薇如也大方坦承喜訊。

根據《鏡週刊》報導，賴薇如與男友邱樂偉穩定交往6年，近年來雖多次被爆出已婚，但都否認，而她先前曾透露，自己在35歲時就凍卵，且一直都想要一個女兒，不過礙於台灣法律，需要登記結婚才可以做試管。

如今友人爆料，賴薇如其實早在去年上半年就已與男友結婚，目前夫妻倆也已著手生孩子的計畫；對此，賴薇如也承認喜訊，試管嬰兒目前也在進行中，「因為不是容易的事，所以選擇低調。謝謝大家關心」。

事實上，賴薇如與邱樂偉先前接受《三立新聞網》訪問時曾鬆口，彼此有邁向人生下一階段的共識，也已經在初步在籌畫婚事，而日前賴薇如出席活動記者會時，也透露新婚房買在新北市，裝潢即將完工，預計農曆年前入厝，至於被問到男友有沒有求婚，她則笑回「我們都很務實，有沒有求婚都沒關係，都這個年紀了，有小孩比較重要」如今傳出喜訊，讓外界相當驚喜。