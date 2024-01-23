小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，外資強力回補，支撐「AI三雄」緯創、技嘉、廣達強漲，在台積電發布優於預期的業績展望後，美伺服器大廠Supermicro調高財測20％以上，有機會看到台灣AI伺服器供應鏈業績上調，推升大盤挑戰2024年開盤價17939點。

預料農曆封關前指數再攻萬八機會不低，關鍵在美科技財報表現與展望，後續可關注買盤資金由雲端AI輪動至邊緣AI。

【1】AI持續火熱 三軋行情啟動

AI股持續火熱，帶動台股22日向前挺進，終場上漲133點收17,815點。法人研判，國際資金回補力道強勁，融券張數持續增加，短線由軋外資、軋空手、軋空頭所帶動的「三軋行情」助漲趨勢不變。

【2】布局半導體事業 台塑買進這家50％股權

台塑布局半導體事業加馬力，22日宣布擬以5.74億元，收購台灣德亞瑪50％股權，搶進高純度異丙醇（IPA）、顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售，未來德亞瑪也將與台塑德山進行資源整合，放大新產能。

【3】勞資緊繃 長榮航拆彈兩頭燒

長榮航空勞資關係緊繃，資方拆彈兩頭燒，一方面長榮機師22日取得罷工權，最快農曆春節前後展開罷工，預估長榮航營收主力歐洲、美加等長程航線影響最大；另，長榮航勤企業工會預計農曆年後召開勞資會議，工會甫由勞方派首次取得過半席次，將爭取技術津貼與薪資結構改善。

【4】反制科技戰 陸鎵、鍺對美日出口劇減

中國去年8月管制電子產品和半導體重要材料鎵、鍺出口，作為反制美國及其盟友的貿易科技制裁。據中國外貿數據顯示，美、日兩國受挫最嚴重，且美國自2023年7月之後，便未再取得中國的鎵和鍺。

【5】共和黨佛州州長退選 川普聲勢大漲

共和黨籍佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）21日宣布退出總統大選，並為美國前總統川普背書，令川普在新罕布夏州黨內初選前夕聲勢大漲。如今共和黨內足以和川普抗衡的對手，只剩下前美國駐聯合國大使海利（Nikki Hayley）。