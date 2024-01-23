「如果知道男友是小三生的，妳們還會嫁嗎？」一名女網友透露，和男友已論及婚嫁，但日前卻意外得知他是未來公公與小三的私生子，男友則是由「正宮媽媽」收養、照顧，而對方也明說不會留任何財產給他。這讓女網友的爸媽擔心她未來沒保障，加上她也覺得男友很不老實，心中開始出現動搖，不知道該不該嫁。

一名網友在「匿名公社」發文表示，跟男友交往2年多，在去年底接受求婚，但直到去提親時，才知道男友是未來公公與小三所生，現在的媽媽則是正宮，並用收養的方式收養他。據男友表示，親生媽媽把他丟給「正宮媽媽」後，就再也沒露過面，所幸對方很疼愛他，與哥哥、姐姐並無任何差別。

原PO透露，「正宮媽媽」曾向男友表示，以後不會留任何財產給他，但家中產業全都在「正宮媽媽」名下，男友爸爸沒有實權，因此爸媽擔心她嫁過去未來沒什麼保障，加上自己也覺得男友身世太複雜，更不滿對方瞞了她這麼久，所以開始動搖，「如果知道男友其實是小三生的，你們還會嫁嗎？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言開噴「吃相真難看」、「是因為以後分不到財產讓妳猶豫了嗎？」、「原來妳在乎的是他的錢，那還是換一個吧，別耽誤人家」、「當然不要嫁丫！妳愛的是錢又不是人，應該讓妳男友遇到更好的女人！」、「正宮媽媽只是輕輕給一個考驗就驗出這個未來的媳婦有狀況」、「妳缺的不是老公！妳需要的是乾爹」。