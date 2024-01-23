王菲、謝霆鋒情纏24年，兩人各自嫁娶，有了家庭之後又回歸單身，繞了一大圈在2014年世紀復合，「鋒菲戀」雖然談得低調，但相當甜蜜，近年她長年居北京，鮮少在港露面。一向篤信密宗的她，早年已被指在北京居於市值近3億港元（約等於台幣12億)的頂級豪宅，豪宅位於朝陽區，露台外更放了一尊約2米高的銀色巨型佛像。

近日又有網友路過該處，並發文指見到該豪宅亮燈，開玩笑發文表示：「王菲在家呢？今天路過朝陽阿瑪尼，抬頭看了看網傳的王菲的家，發現燈亮着，早點休息，王菲。」貼文曝光後，網友也紛紛留言笑道：「雖然但是 你最後的早點休息王菲笑死我了」、「以為上面這個人是王菲」、「這個佛挺詭異的沒人覺得嗎...」

小紅書網友發文。（圖／小紅書）

實際上，早有自稱為該佛像製作效果圖的網友代發文澄清，「這不是王菲家，藏家另有其人，鄭路作品，十幾年交情了，十多年前這佛的效果圖是我做的#王菲家陽台有尊佛# 」。外傳王菲皈依佛教多年，長年茹素，她曾在公開節目談及這個問題，稱自己家中很少做飯，且認為自己幾乎沒有開伙必要。