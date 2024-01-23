自去年底開始，葉門什葉派激進團體「青年運動」（Huthis）頻頻針對紅海國際航運發動攻擊，美國和英國本周一（22日）發動最新一輪反擊，瞄準地下武器庫、飛彈和監視設備等8個地點。這也是英美對青年運動發起的第2次聯合軍事行動。

綜合CNN、路透社報導，這項打擊行動以英、美2國為首，並獲得澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的支持。打擊範圍涉及葉門首都沙那（Sanaa）等地區。6國在聯合聲明中表示：「我們發動這些精準打擊，是為了破壞並削弱青年運動的武力，以阻止他們威脅全球貿易及無辜船員的生命。」

英美在本月11日對葉門叛軍發動首輪大規模攻擊。CNN報導，美國已正式將這項聯合軍事行動命名為「海神弓箭手行動」，意味著美方計畫採取更有組織的長期打擊。

不過，英美的打擊行動並未成功嚇阻青年運動，過去一個月來，紅海船隻仍不斷遭遇襲擊，許多貨櫃運輸公司被迫停駛紅海航線，或繞行好望角，導致貨運成本大幅攀升。美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，美國將持續反擊，至於行動何時會結束，「取決於青年運動和伊朗代理團體的行為」。