桃園環警監聯合「靜桃專案」，噪音陳情降14％、稽查增1.6倍、累積開罰破320。（交大提供／蔡依珍桃園傳真）

力抗改裝車擾鄰，桃園市長張善政去年6月祭出「靜桃計畫」，執行前民眾每月陳情噪音車件數不斷攀升，最高曾達每月434件，在計畫執行後的6至12月，平均每月陳情案件數為374件，相較5月下降14％，稽查數增1.6倍，累積開罰金額破320萬，將持續執法，還靜於民。

交通警察大隊指出，桃園環警監聯合稽查成果顯著，執行靜桃計畫期間，聯合稽查件數達到2559件，相較於前年同期增加了1.6倍。其中，噪音檢測超標告發件數為1398件，為2022年同期的1.42倍。裁罰金額更達到新臺幣320萬4900元，是2022年同期的1.46倍。

桃園環警監聯合「靜桃專案」，噪音陳情降14％、稽查增1.6倍、累積開罰破320。（交大提供／蔡依珍桃園傳真）

另外取締噪音車設備上則加強聲音照相科技的應用，在2023年期間聲音照相設備共告發了644件違規案件，相較於2022年增加了2.37倍，相較2021年更是增加了7.24倍。透過AI設備的辨識，更查獲了197台車輛改裝排氣管違反噪音管制法規定。

去年警政通報噪音車案件總數為1萬零75件，經環保局確認後，有8886件案件符合通知到檢或逕行裁罰。成案率由2022年同期的20.9％提升至靜桃計畫期間的88.2％。此外，從改裝源頭查核輔導也是重要進展，環保局、警察局、經發局共同查核輔導231家改裝車行，裁罰5家未取得商業登記的違規店家，並查獲44輛未認證排氣管車輛。

桃園環警監聯合「靜桃專案」，噪音陳情降14％、稽查增1.6倍、累積開罰破320。（交大提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園環警監聯合「靜桃專案」，噪音陳情降14％、稽查增1.6倍、累積開罰破320。（交大提供／蔡依珍桃園傳真）

交大指出，這些成果反映桃園市在改善城市環境品質，應對噪音問題，以及提升案件處理效率等方面所做出的努力，民怨之首就是噪音車，桃警提醒非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，亦可能觸犯「道路交通管理處罰條例」，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，將持續規畫勤務主動攔檢非法改裝噪音車輛。

桃園市警察局交通警察大隊長鄭文銘也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境保護署的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，市民一起共同努力。