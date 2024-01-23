寒流報到，不少心血管患者在清晨與夜間低溫時刻發生心肌梗塞，單在高雄榮總，這3天即收治7名心肌梗塞的患者，加護病房全滿，其中一名51歲的男性，到院時心跳停止，急救後才恢復生命跡象，醫師提醒民眾，若有胸痛、悶、喘、冒冷汗等心肌梗塞四大症狀時，要儘快就醫。

高榮重症醫學部主任、台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春表示，天冷易使心血管收縮，這3天來，該院即收治7名心肌梗塞患者，年紀介於43歲至85歲，清一色都是因突發性胸痛送到急診，其中有一位51歲男性到院前因心因性休克，到院時已無生命跡象，經電擊才恢復心跳，現仍處於命危狀態。

高榮重症醫學部主任、台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春。黃偉春醫師提供

黃偉春指，該院心臟內科加護病房共有12床，因這波寒流、心肌梗塞患者爆增，現已全面滿床，提醒清晨與入夜氣溫較低，是心肌梗塞最好發的時刻，民眾要做好保暖的工作，有晨運習慣者，最後等晚一點，太陽出來後再出門，若有出現胸痛、悶、喘、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀時，要搶時效快就醫。

宇平診所院長、心臟專科醫劉中平表示，胸痛是心肌梗塞患者典型症狀之一，有些求診者，會自稱左邊的乳頭痛，右邊這邊痛，是不是心肌梗塞？其實心臟是位在人體的正中央，他常跟病人說，把左邊乳頭往正中心連線畫一個正三角形，這大概就是心臟位置。

劉中平醫師指心臟位置位於胸口的正中心，一旦發生心肌梗塞，這個位置會有明顯壓痛症狀。劉中平醫師提供

劉中平表示，大部分的心肌梗塞患者，是在胸口的正中心感覺壓痛，大概是一個拳頭的大小，因為心臟位置是在正中偏左的地方，而心肌梗塞致命之處，是會瞬間發生心律不整，那這種心臟亂跳，可能會在短時間要命，所以民眾若有這種瞬間胸口悶，連帶有心臟跳很快的現象，要直接致電119。

劉中平表示，心肌梗塞併發的致命的心律不整，絕大部分旁人用徒手治療，或一般藥物治療都沒有效，使用AED緊急電擊，或許能搶命，另提醒民眾平日若偶爾有胸悶不適，也要視為心肌梗塞警訊，及早就醫。