民眾黨新科立委在新國會龍頭之爭中的動向，受到關注。今有消息指出，有意爭取立法院長的國民黨韓國瑜因先前在大選造勢場合上，把民眾黨主席柯文哲的聲勢形容為「空氣槍」，讓柯非常在意，為藍白雙方埋下心結。

根據《鏡週刊》今（23）日報導，韓國瑜選前在桃園造勢場合上稱「空氣槍、很熱鬧但不會贏」，意指柯空的聲勢無法變為真正選票實力，並呼籲挺柯的韓粉回歸支持侯友宜，這席話令柯文哲非常在意，因為柯原本認為，自己常稱韓為「好朋友」，韓與柯應可以「各選各的」，不必互相傷害，沒想到在最後關頭，會被這樣公開針對。

報導指出，「空氣槍說」意外為選後藍白在國會龍頭選舉的合作埋下心結，只要雙方仍不合，民進黨推出的游錫堃、蔡其昌「堃昌配」就還有一絲連任機會。

不過，外界多半不認為立法院長能夠綠白合，媒體人謝寒冰日前就直言，若民眾黨真的選擇與民進黨合作，那麼最高興的必定是國民黨，因現在藍營最擔心2028年總統大選仍為三腳督，若綠白合作，白營支持者一定會跑掉很多，最後就是落得被吸收裂解的命運。國民黨台北市議員游淑慧也說，對綠白合作樂觀其成，因這證明以後唯一在野監督者，只有最大黨國民黨。