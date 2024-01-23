以色列部隊首次推進到加薩南部主要城市汗尤尼斯以西地中海岸附近的al-Mawasi區。加薩衛生部發言人Ashraf al Qidra表示，以色列部隊衝進了當地的Al-Khair醫院，並逮捕醫務人員。他並表示，一夜之間汗尤尼斯至少有50人喪命，而圍困醫療機構意味著數十名死傷者無法獲得救援。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）表示，坦克包圍了汗尤尼斯另一家醫院al-Amal，即該人道救援組織的總部所在。

以色列軍方表示，周一有三名以色列士兵在加薩南部遭到擊殺。以色列政府則表示，哈瑪斯武裝份子在這些醫院內和附近活動，但哈瑪斯和醫務人員否認這個說法。

白宮國家安全委員會發言人John Kirby對此表示，以色列有權行使自衛，但「我們希望他們遵循國際法行事，並盡可能保護醫院中無辜的人、醫務人員以及患者」。

加薩衛生當局周一公布，自10月7日以來，加薩至少已有25,295名人因這場戰爭喪命。