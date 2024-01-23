2024總統大選，民進黨強打「中國介選」；台灣民意基金會今公布最新民調，逾五成並不覺得「中國介入台灣選舉嚴重」。

「2024總統大選已經結束，一般說來，您覺得這次中國介入台灣選舉的情 形嚴不嚴重？」結果發現，18.4％非常嚴重，19％還算嚴重，33.7％不太嚴重，16.6％一 點也不嚴重，6.8％沒意見，5.5％不知道。

換句話說，最新民意顯示，台灣選民中，三成七覺得這次中國介入台灣選舉的情形嚴重，五成不覺得。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現透露了選民真實的感受，也間接證實這次總統大選並無明顯而強烈的中國介選情形，選民的感受說明了一切。

進一步分析，六成六民進黨支持者感受這次中國介選情形嚴重，但國民黨支持者只有一成六有這種感覺，民眾黨支持者也只有二成七有這種感覺；中性選民中，二成六有這種感覺，四成五沒有這種感覺。

他說，這暗示，民進黨在選戰過程中不斷喊中國介選嚴重，除了在自己陣營中起作用外，並沒有影響到更廣大的選民。

此外，從年齡層角度看，除了65歲及以上選民多數感覺中國介選情形嚴重外，20-64歲選民多數皆認為並不嚴重。他舉兩個例子。20-24歲，二成七覺得嚴重，六成六覺得不嚴重；25-34歲，三成八覺得嚴重，五成三覺得不嚴重。