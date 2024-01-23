寒流加上華南雲系東移影響，合歡山區23日凌晨3時許飄降瑞雪，積雪約4公分。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山積雪深達4公分，昆陽至大禹嶺限加掛雪鍊通行。

入冬最強寒流加上華南雲系東移影響，追雪遊客上網狂傳下雪照片，合歡山區23日凌晨3時許飄降瑞雪，積雪約4公分，讓在武嶺、合歡山森林遊樂區停車場等雪遊客開心地手舞足蹈，拍照炫耀「下了一場大雪」，鏟雪車清晨出動剷雪，昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鍊通行。

合歡山松雪樓外面成銀白世界，積雪厚度約4公分。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛警分局指出，合歡山區22日開始零星降雨，追雪遊客趕在台14甲線翠峰至大禹嶺路段預警性封閉前上山，夜宿在武嶺、合歡山森林遊樂區停車場等雪，23日清晨3時許合歡山武嶺、松雪樓等地區由雨轉為降霰夾雪。

合歡山松雪樓人員表示，23日凌晨合歡山區氣溫降至0度左右，清晨3時許降下雨夾霰，清晨近5時冰霰愈下愈大，甚至有霰夾雪，讓合歡山區變成銀白世界，積雪約4公分，鏟雪車出動剷雪。

下雪了！合歡山森林遊樂區停車場等雪遊客開心地手舞足蹈，紛紛拍照炫耀。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

另外，天池山莊人員也拍照片、影片在臉書po文，指稱早上起床山莊門前一片雪白，呼籲大家注意保暖。網友紛紛留言「羨慕中」。甚至有人擷取合歡山即時影像，發文「遠端賞雪也不賴，哇！光看就覺得好冷喔」。

合歡山區下雪，鏟雪車清晨出動剷雪，台14甲線昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鍊通行。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

公路局指出，派員巡檢合歡山公路台14甲線雪況，出動鏟雪機剷雪，上午8時才開放後合歡山公路昆陽至大禹嶺（14甲線29K至41K）路段限加掛雪鍊通行。也提醒用路人，如非必要請勿前往，管制路段仍視路況機動調整，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

南投縣消防局指出，寒流發威、氣溫驟降，22日晚間8時許至23日上午8時，共受理急病救護總計13件，其中有3件OHCA送醫。提醒民眾三高患者天冷時，交感神經易亢奮、血管收縮，增加心臟負擔，造成血壓上升，易發生猝死或中風，籲民眾注意保暖。