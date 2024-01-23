高雄岡山警方偵破一件假投資真詐財的案件，在車手身上找到作案用的手機和提款卡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名47歲張姓女子日前在網路上看到投資虛擬貨幣的廣告，張女以為能在短時間獲利，被騙並陸續交付投資金共900萬元給車手。岡山警方接獲報案後，趁著雙方於21日再度面交金額160萬元時，逮捕22歲許姓男車手，訊後依詐欺罪嫌將許男移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，騙徒謊稱購買虛擬貨幣能短時間迅速獲利，張女受騙，透過通訊軟體Line和對方聯繫，於今年1月初以來共8次交付投資金計900萬元給詐騙車手。張女的家人得知後向警方諮詢，才知道上當了。

騙徒嘗到甜頭後，竟然還要張女再投資160萬元。警方將計就計，利用雙方約定於1月21日下午再次面交時，到場埋伏逮人。在車手許男的身上找到工作手機、人頭提款卡等證物。警方訊後，依詐欺罪嫌，移送橋檢偵辦。

岡山警方也呼籲，民眾投資應循正常管道開戶，千萬不要誤信網路上的假投資廣告，將現金交給來路不明的投資專員，若無法確認請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當受騙。