美國全力圍堵大陸發展晶片業，並聯手日本、荷蘭盟友祭出出口管制，但《經濟學人》以「為什麼美國對大陸銷售人工智慧技術的管制如此漏洞百出」為題撰文，分析美國AI晶片禁令恐「無效且產生反作用」。

文章指出，美國的晶片管制存在各種漏洞，禁令對大陸技術競爭力的打擊，可能既缺乏實質成效又產生反效果，主因在於大陸善於充分利用這些漏洞，至於引發反效果的關鍵則在於，該政策促使大陸打造本土的技術產業。

美國禁令難以阻止大陸AI發展，報導認為，迄今的發展顯示美國難以制定更嚴格的技術出口限制措施，即使推出，也不一定能更有效地阻止大陸，因為北京政府已找到繞過現行禁令的方法，就算無法取得最先進的晶片，只要擁有足夠多的較低階晶片，仍可試圖訓練AI模型。

另一個困難在於執法，雖然美國商務部有權懲罰任何違反出口禁令的行為，但主要究責對象是晶片商，美國商務部前官員沃爾夫（Kevin Wolf）認為這很難管制，畢竟裝置和技術在全球商業市場上自由流通，從外觀和性能上難以與受出口限制的技術區分。