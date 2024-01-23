48歲知名女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）自小進入演藝圈，主演過《黑魔女：沉睡魔咒》、《史密斯任務》、《古墓奇兵》等多部經典作品，並以性感形象與精湛的演技紅遍全球。日前裘莉被拍到現身在洛杉磯街頭時，她身穿一件灰色寬鬆毛衣以及黑長褲，並以太陽眼鏡遮住臉龐，然而她的厚唇卻眼尖的粉絲認出。此外，她的毛衣下似乎沒穿驚見凸點。

安潔莉娜裘莉最近被媒體捕捉到現身洛杉磯一位朋友的公寓大樓，她手裡似乎拿著劇本。年近50歲的她看來未施脂粉，依然保養得宜，她身穿灰色寬鬆毛衣以及黑長褲，並以太陽眼鏡遮住臉龐，然而她的厚唇相當搶眼，令人一眼就能認出她，不過裘莉毛衣裡面似乎沒有穿內衣，能夠明顯看見凸點，一身打扮雖然低調，但也相當吸睛。

🆕📸 #AngelinaJolie appears to have a script in her hand while stopping by a friend's apartment building in Los Angeles, January 19. pic.twitter.com/y2DRd6EDVl — D.K. (@angeltresjolie_) January 20, 2024

🆕📸 #AngelinaJolie appears to have a script in her hand while stopping by a friend's apartment building in Los Angeles, January 19. pic.twitter.com/D0AvQR2SM4 — D.K. (@angeltresjolie_) January 20, 2024

裘莉曾與國際級巨星布萊德彼特有過一段婚姻，兩人曾是令人稱羨的神仙眷侶，不過兩人在2019年正式離婚，至今離婚官司尚未結束。近年來她接受採訪坦言減少電影工作是為了療傷，「某種程度來說，我已經有10年沒有做自己了，但我不想深聊這件事」，她補充從7年前開始減少電影作品，因為有很多療傷工作要做，還在找自己的立足點。而從時間推算，安潔莉娜裘莉減少工作的時間正是傳出她與布萊德彼特爆發機上衝突事件，隨後申請離婚的時機。