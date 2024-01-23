這份包括美英澳加荷等軍隊聯合聲明指出，這一次是盟軍在12天內第8次發動攻擊，目標是一個地下倉庫，以及跟青年運動偵防導彈與空中監視設備有關的地方。同時，這次空襲的目的，是要打亂以及削弱青年運動的武裝能力。

據悉，最新一次的轟炸是美英自元月12日開始反擊青年運動以來，最猛烈的一次。美國信誓旦旦要保護直航紅海的國際船隻安全，沒想到這條占全球貿易量12%的水域，現在反而變得更加危險。

在伊朗的背後支持下，葉門的青年運動武裝團體一直在用武力騷擾紅海商船，目的是強烈抗議以色列不停地砲轟加薩走廊。美國政府坦言，元月11日執行任務時失?的兩名海豹隊員應已捐軀，這是這場衝突以來，首次公開有美軍不幸犧牲的消息。

上周，美國總統拜登表態，迄今為止對青年運動的攻擊還沒有達到預期效果。副國家安全顧問Jon Finer也坦言，用軍事行動威懾青年運動，以及伊朗所支持的其它武力團體的確需要一些時間。

因為，這些威攝行為不是像開關電燈一樣簡單，聯軍正先消滅彈藥庫，沒了彈藥後，這些武裝份子日後就無法進行這麼多次的攻擊，這些都需要時間才能順利完成。

中東緊張情勢不斷升溫，根據巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯的統計，哈瑪斯在去年10月7日奇襲以色列南部、當時曾造成約1,200人身亡。之後，在以色列猛烈地反擊下，加薩走廊目前已有25,000多人喪命。