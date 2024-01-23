大陸國安部23日公布某國企涉密人員桃色陷阱遭策反案例，某國企關鍵崗位人員李四（化名）赴某國公務考察，被導遊慫恿色誘開房、遭仙人跳拍下裸照、威脅李四加入該國間諜組織，提供情報。

大陸國安部稱，在被迫加入間諜組織後，李四當即被要求提供考察團內部情況。尚未從膽戰心驚中緩過神來的李四為求儘快脫身，盡己所能滿足對方的情報需求，但始終不能讓對方滿意。情急之下，李四告知對方自己帶著辦公用的筆記型電腦，可以翻看裡面的資料。不曾想，對方卻要求李四交出電腦。被逼無奈之下，李四只能照做。就這樣，電腦中近10年的涉密資料全部落入該間諜組織手中。

李四為了貪圖便利，擅自攜帶涉密電腦出境本就屬於保密違規行為，涉密電腦又落入境外間諜情報機關手中，造成了嚴重的洩密後果，更是錯上加錯。

李四回國後，以為能夠安全脫離對方魔爪，然而噩夢卻遠未結束。對方以豔照和電腦裡的涉密資料等為把柄，仍不斷聯繫、要脅李四，要求他繼續提供所在單位的涉密材料。

剛開始，李四內心飽受煎熬、徹夜難眠，既害怕失去現有的生活和大好前程，不敢向組織彙報；又心存僥倖，自認為事情不會敗露，一次次滿足對方的要求，一步步陷入更深的泥潭。

最後，李四只能不斷地麻痹自己，徹底淪為任境外間諜情報機關隨意擺布的傀儡，對大陸國家安全造成危害。

經大陸國家安全機關縝密偵查，最終，李四被依法逮捕。面對自己的犯罪行為，李四幡然醒悟卻為時已晚，將面臨法律的嚴正審判。

案例分析，這是一場早有預謀、早有計畫的圍獵行動。境外間諜情報機關早就盯上了李四，陪同導遊、香豔女郎都是境外間諜情報機關早已安排好的獵人，特色酒吧、曖昧色情娛樂場所也都是境外間諜情報機關提前精挑細選的獵場。一切的準備，就是為了捕獲李四這個獵物，最終竊取中國國家祕密。

大陸《反間諜法》第55條規定，在境外受脅迫或受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中國家安全的活動，及時向大陸駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。