尖石鄉23日清晨海拔約在1000到1400公尺高度降下瑞雪，當日新竹縣主管會報原民處長雲天寶報告指出，玉峰、秀巒兩村因溫度持續低溫約在零度，為了長輩的健康及安全，當日文健站暫停開放。
縣府早在前一晚即宣布新光國小、秀巒國小含田埔分校、玉峰國小以及石磊國小停課1日，縣長楊文科也在會上追蹤最新進度，教育局長楊郡慈表示目前4校停課1天，後續會再跟消防局確認天氣狀況，以及與公所了解道路情況再做是否持續停課決定。
尖石鄉23日清晨海拔約在1000到1400公尺高度降下瑞雪，當日新竹縣主管會報原民處長雲天寶報告指出，玉峰、秀巒兩村因溫度持續低溫約在零度，為了長輩的健康及安全，當日文健站暫停開放。
縣府早在前一晚即宣布新光國小、秀巒國小含田埔分校、玉峰國小以及石磊國小停課1日，縣長楊文科也在會上追蹤最新進度，教育局長楊郡慈表示目前4校停課1天，後續會再跟消防局確認天氣狀況，以及與公所了解道路情況再做是否持續停課決定。
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