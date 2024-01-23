針對下屆立法院運作，國民黨推派新科立委韓國瑜、江啟臣爭取正副院長寶座。韓國瑜也發言表達願在立院為國家未來、為在野黨監督執政黨全力付出的心聲；而資深媒體人陳揮文昨評論此事，點出韓未來要當的是立法院長，卻在發言時提及部分涉及行政權的「立法院目標」，恐無法達成，因其主要是隸屬行政權下面。他也提醒，立法院長基本上要超越黨派處理議事運作，韓能有多少發揮空間要想清楚。

陳揮文昨（22）日在節目《飛碟晚餐》提到，韓國瑜講到在野的監督能力，站在一旁的江啟臣有點頭，可是韓說到恢復特偵組，江就沒有點頭了。陳揮文直言，為什麼呢？因為「立法院長可以恢復特偵組嗎？韓國瑜當過9年立委，不是菜鳥 ..我也不知道，立法院長怎麼恢復特偵組？」

陳揮文指出，韓國瑜這兩天發表的言論，有些並非立法院長職權，且院長應退出黨派運作，要超然，因此韓國瑜當院長後到底能達到多少預設目標，他自己可能要想清楚。陳揮文舉例，成立特偵組一事民眾黨沒同意，民眾黨主席柯文哲曾多次表態不認同，認為現行機制已夠。陳揮文說，韓國瑜稱要恢復特偵組，那是行政權，韓實際上已經是越權了。陳還指出，「其實立法院長是雞肋」，盼韓國瑜能多想想。