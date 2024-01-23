周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.62點或0.77%，為472.86點。標普500指數漲勢猛烈，在歐股收盤後，連續第二個交易日創歷史新高。

在美國晶片股和重量級科技股帶動下，歐洲的科技股指數上漲2.1%，領漲其它板塊。

艾司摩爾(ASML)上漲3.1%，至707.5歐元；此前伯恩斯坦(Bernstein)將該荷蘭半導體公司評級從「平於市場表現」上調至「優於市場表現」，也激勵了股價。

歐洲整體的政府債券殖利率下降，基準的德國10年期公債殖利率來到2.26%。

投資人正在等待歐洲央行周四公佈貨幣政策決議，以尋找未來降息時間點的線索。

花旗經濟學家說，只要歐洲央行預測2025年通膨會高於2%，降息的阻力將依舊強勁。而一旦預測跌破2%，寬鬆政策的壓力將變得不可抗拒，我們預計六月就會出現這種情況，但不會更早。

交易員現在預估，歐央今年將降息130基點，首次降息時間點有96%的機會是在六月。

在摩根士丹利公布樂觀的業績看法之後，巴克萊股價上漲2.8%，推動銀行股指數上漲1.3%。

在美國銀行(BoA)將評級從「中立」下調至「表現不佳」之後，德國商業銀行股價跌3.4%。

瑞士暖氣和通風解決方案製造商Belimo公布去年營收低於預期，股價下跌7.8%。

豪華跑車製造商法拉利下跌2.2%，拖累了義大利股市下滑0.3%。

Kindred股價躍升16.7%，此前法國遊戲公司法國遊戲(La Francaise des Jeux)以22.8億美元收購了該歐洲線上遊戲同業。法國遊戲的股價也上漲了近6.2%。