「古巴飛彈」左投查普曼（Aroldis Chapman）找到新東家了，大聯盟官網23日報導，匹茲堡海盜同意以1年1050萬美元合約（新台幣3.29億）在自由市場簽下查普曼。這對於牛棚投手是相當高的薪水，今年35歲的查普曼曾經是史上最貴的牛棚投手，他的火球一度失威，去年投出復活跡象，重回千萬年薪之列。

查普曼保有大聯盟最快球速紀錄105.1英里（時速169.1公里），在2016年獲得洋基5年8600萬美元也締造最貴的牛棚投手紀錄。後來大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）以5年1.02億美元改寫，不過狄亞茲的合約有延遲支付，實際總值為5年9300萬美元。

結束洋基的5年合約之後，查普曼戰力下滑被迫一年一簽，他多留洋基1季，去年375萬美元年薪轉戰皇家，表現極佳，季中被遊騎兵買走，最後摘下他生涯第2座世界大賽冠軍（前一次是在2016年小熊）。查普曼的快速球平均仍有99.5英里（時速160.1公里），他一向的老毛病是暴投和四壞球。

查普曼最近和幾位同胞加入了「古巴職棒協會」組成的球隊，這是獨立於古巴政府之外的聯盟（FEBCUBE），逃至海外的古巴球員希望藉此取得古巴代表隊的名義參加國際賽，但在古巴政府的施壓下尚未成功。