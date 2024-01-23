立法院正副院長選舉，國民黨最終確定由不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組成「韓江配」角逐。對此，同黨立委洪孟楷透露2人優勢，認為「韓江配」有高度、有視野、有人民，未來絕對能夠擦亮「人民的立法院」的招牌。

洪孟楷參選2024新北區域立委，依中選會數字，洪在所屬新北市第1選區拿到逾15萬8千多票，得票率58.71%，為全國立委最高票。洪孟楷昨（22）日在臉書提到，江啟臣擔任過黨主席、4屆資深立委、熟悉議事規則，相處過的委員同事都能認同他不是政治意識形態掛帥，韓國瑜則是「資深學長」，因此未來協商及主持議事，能讓各方服氣滿意。

此外，洪孟楷說國會外交在近幾年來至關重要，可彌補行政部門的不足，韓國瑜身段柔軟、妙語連珠；而江啟臣更是能全程使用流利英文與外賓溝通交流的立委，並透露兩年前一同出訪美國華府，短短的三天行程安排多達近10位的國會議員拜會，且討論的都是專業艱澀的外交台海議題，韓江搭檔絕對能有高度的展現。

「立院就是監督跟制衡」，洪孟楷感嘆表示，過去行政部門屢屢嗆聲、反質詢的惡行惡狀，以為嗆的是民意代表，殊不知其實是對民意代表背後所代表的人民的不尊重，韓國瑜跟江啟臣未來絕對能適時在行政部門答非所問、虛應故事、拖延時間時，制止不尊重國會的表現，讓所有傲慢的官員到立院，也該學習對人民謙卑。