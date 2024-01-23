日月光投控(3711)面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，公司營運穩健，公司延續往年與全員共享營運成果之精神，將於春節前發出基層員工獎金今年每人1.2萬元，總金額1.5億元，在景氣不佳的時候仍維持調薪，帶動員工向心力，促進企業長期永續發展。

日月光珍視員工價值，秉持尊重與共融透過各項制度與福利營造友善職場，致力育才與攬才並落實照顧員工，設立三好幼兒園成為員工育兒最佳後盾，健康職場鼓勵員工參與休閒活動，社團號召同仁及家屬共同欣賞運動賽事，促進親子關係友善家庭；高雄廠關懷社會愛地球，員工們護溪、淨攤、護樹，堅持從社會共好出發，日月光建立完善且優於法令的福利措施，增加員工幸福感，讓優秀產業專才落腳高雄。

根源於對這片土地的愛與關懷成立基金會，日月光多年來致力於公共建設、藝文扎根、生態保育等傳遞共榮願景，融合ESG理念串起產業界、企業界與合作伙伴的永續價值鏈，為社會帶來正面影響力，步步實踐企業永續經營並促進社會共好。

日月光2023年獲得道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indics,DJSI)產業最高分的評價，是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中第一家連續八年獲得最高分的企業，亦為台灣第一家連續七年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。

2024年，日月光正式邁入40周年，展望全球半導體產業趨勢，高雄廠將以永續及數位雙軸轉型，聚焦先進封裝製造，整合智能解決方案，偕同供應鏈以更複雜的競合關係轉化為日月光連年成長的動力，以創新科技打造智慧永續的未來。