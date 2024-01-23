過年大掃除廚房最難清理，尤其是鍋蓋，油污多到怎麼刷都刷不掉，鍋蓋邊又容易藏污垢，變成黑邊。對此，《香港01》分享洗鍋蓋的秘訣，先在鍋蓋正反面塗上洗碗精，在鍋中加水蓋上蓋子煮沸，接著鍋蓋正反面各煮3分鐘，利用蒸氣的熱增加洗碗精的清潔力，可快速融化污垢。

根據《香港01》報導，要將鍋蓋洗乾淨，只要利用洗碗精的特性，加熱增加其表面活性劑的活性，提高清潔力，10分鐘就能將鍋蓋洗得乾乾淨淨，且玻璃表面比新買的還光亮。第1步先在鍋蓋正反兩面塗上洗碗精，第2拿海綿把洗碗精擦至起泡，接著在不沾鍋或不銹鋼鍋裡加水，大約到可覆蓋鍋蓋再多一點的水量，注意鍋蓋要和鍋子大小一樣，才能鎖住蒸氣。

第3步把鍋蓋蓋上，開大火將水煮滾，但不要超過100度，太高溫可能出現有害氣體，水煮滾後，轉中火煮3分鐘，此時鍋內會出現大量泡沫，注意別讓水溢出。第4步將鍋蓋倒轉，反面再煮3分鐘，最後等鍋蓋溫度下降，再將鍋蓋沖洗乾淨即可。

該報導解釋，洗碗精的主要成分是表面活性劑、助劑及水溶劑，利用表面活性劑的乳化、潤濕、滲透、去污等達到清潔效果，加熱可以增加表面活性劑、助劑的活性，產生氣泡，加強去污力，以及鍋中的蒸氣會使黏在鍋蓋的洗碗精受熱，融化污垢。