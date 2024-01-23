烏來下雪了！「雪白頭紗」覆蓋屋簷 絕美畫面曝光

強烈寒流來襲，全台氣溫急速下降，加上水氣充沛，玉山、合歡山等高山地區降下瑞雪，連新北市烏來967高地今（23）日清晨也降雪，地面、樹梢、汽車擋風玻璃上覆蓋一層薄薄的白雪，變成一片銀白色世界，景色絕美。

新北市烏來區967高地海拔967公尺，繼2016年初霸王級寒流後，二度降雪。據當地居民表示，約凌晨3時開始降雪，目前積雪約1公分左右，而部分路面已結冰，還有民眾用積雪堆起雪人，整片山林霧茫茫，皚皚白雪罩住樹枝、房頂及車窗，有如銀白色世界。

由於北部山區難見雪景，為避免賞雪人潮、車潮，新店警分局將視雪量及路面結冰狀況實施交通管制，目前規畫2處管制點，第一管制點為信福路（北107）11號前，第二管制點為信福路120巷口。

警方說，第一管制點置2名警力，勸導上山民眾注意行車安全；第二管制點置警力2名，針對路面結冰後未加掛雪鍊車輛管制通行，禁止進入。

新北市烏來967高地23日清晨降雪，地面、樹梢、汽車擋風玻璃上覆蓋一層薄薄的白雪。（新店警分局提供）

新北市烏來967高地23日清晨降雪，整片山林霧茫茫，有如銀白色世界。（新店警分局提供）