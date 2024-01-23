直播主Toyz（劉偉健）近日因為狠批YouTuber超哥（黃伯超）的日料餐廳難吃，被對方揍到頭破血流，憤而提告傷害、殺人未遂等罪，事後超哥以5萬元交保。對此，命理老師艾菲爾從姓名學分析，透露兩人是「來電關係」，會導致互相吸引，但若三觀不合，會從貴人變小人。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，以姓名學來看，Toyz和超哥是「來電關係」，會導致互相吸引，如果彼此志同道合，可以共創事業，成為事業夥伴。不過如果三觀不同，建議離得遠遠的，不然會因為忌妒、眼紅對方的名聲和成就，從貴人變成小人。

根據《三立新聞網》報導，艾菲爾進一步分析，指出Toyz的名字「土能量」較強，超哥「水能量」較強，而土剋水，假如兩人鬧翻，超哥氣勢略輸，恐造成名聲受損、餐飲形象大傷，因此建議超哥以和為貴，Toyz要收斂言行，彼此好好談就能走向好的收尾。

回顧整起事件，20日晚間Toyz到超哥餐廳開直播，直言「醋飯超難吃」，雙方一言不合，在街頭上演真人格鬥秀，Toyz被打到頭破血流，送醫縫了10多針，引發各界關注。事後Toyz委任律師提告傷害、殺人未遂、恐嚇與組織犯罪等4項罪名，超哥21日被移送北檢，檢方複訊後，諭令5萬元交保。