女星盧靚過去是《戲說台灣》、《台灣靈異事件》等戲劇常見演員，2005年她捲入澎恰恰自瀆光碟勒索案，最後女方被判2年徒刑定讞，並在2010年假釋出獄。近日，盧靚宣布復出圓星夢當歌手，過去和她槓上的澎恰恰淡定回應週刊4字：「恭喜，加油」。

據《鏡週刊》報導，盧靚過去可說是「Me too先驅」，早年因被澎恰恰性騷，讓她憤而拍下他自瀆影片，最後澎恰恰狀告盧靚等人恐嚇罪、侵犯秘密罪被起訴，一審判決前盧靚自稱並非恐嚇勒索，強調是精神賠償，2019年澎恰恰談起此事，表示考慮出書公開事情來龍去脈，並放話：「人可以有多壞？」

對此，盧靚後來在臉書反擊，指出是對方有錯在先，「但我不願意！搞到最後，你只好自己躲在我背後自我安慰…」，並強調自己會為母則強，澎恰恰則解釋說的不是盧靚，欠對方一個道歉，後來兩人破冰同框，一起參加公益表演。

而澎恰恰近年在自己的節目目《怪仙瘋濟癲》揭露當年被郭桂彬拐騙的金額外傳為4400萬，但其實是8300萬，還稱自己當年瞬間由富轉貧，都是因為郭桂彬，「一生遇郭一災難。」對此指控，郭桂彬回應：「不隨之起舞，謝謝他了」澎恰恰兒子皮皮也表示，那是跟PG Talk合作的影片，對於腳本的構思等其餘的問題，他則說：「我不了解狀況。」表示未參與影片拍攝內容。